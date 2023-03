Torna il mercatino "Little spring"

Torneranno nel weekend gli appuntamenti a tema e anche tanta animazione rivolta ai più piccoli, lungo Porto Recanati. Domenica mattina, in corso Matteotti, ci sarà il mercatino "Little spring". Così, sulla via principale, verranno allestiti diversi stand dall’incrocio nord dell’ex scuola Diaz fino all’incrocio con via Spontini e via Biagetti. Nelle varie bancarelle, dalle 9 alle 21, saranno in vendita prodotti tipici alimentari e dell’artigianato, ma pure articoli per bambini e hand-made. Ci sarà spazio per tutti i bimbi: nel pomeriggio, dalle 16 in poi, partirà l’animazione dedicata ai più piccoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione "Colori e Sapori del Piceno". Per informazioni: telefonare al numero 3453569129.