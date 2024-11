Torna il negozio di Emergency. Viaggio virtuale sulla Life Support

Dal 30 novembre alla vigilia di Natale apre a Macerata, unico nelle Marche, il negozio di Emergency. L’associazione, in un periodo di emergenze globali, rilancia in maniera ancora più forte il suo "No alla guerra". Al negozio, in via Lauri, si troveranno tante idee regalo come decorazioni natalizie, le tazze realizzate a mano dell’Uganda, accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, cesti natalizi, magliette dell’associazione firmate da artisti e disegnatori contemporanei per sostenere le attività Emergency in Italia e nel mondo. Nello spazio di Natale si potrà anche salire virtualmente a bordo della nave Life Support con i visori a 360 gradi per un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse che di quello di chi soccorre. Il negozio sarà aperto da martedì a venerdì dalle 16 alle 20, il sabato e i festivi anche dalle 10 alle 13. Il 24 dicembre orario continuato fino alle 18.