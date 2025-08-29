Torna il Palio Marinaro: "Riscopriamo le radici"

Dopo sei anni di assenza il Palio Marinaro di San Giovanni torna oggi a far battere il cuore di Porto Recanati. "Dopo sei anni di attesa – ha dichiarato il sindaco – riportare in vita il Palio Marinaro è una grande soddisfazione per tutta la città. Non è soltanto una rievocazione storica, ma un atto di identità e di comunità che ci unisce e ci restituisce l’orgoglio delle nostre radici marinare". Soddisfatto anche Marino Ferraccioni, consigliere delegato ai quartieri e al demanio, considerato da molti l’anima del Palio: "Il ritorno del Palio è merito dell’entusiasmo e dell’impegno di tanti giovani volontari. Sono loro che hanno rimesso in moto questa grande macchina con passione e senso di responsabilità".

A segnare l’inizio della festa – che si concluderà sabato con la corsa vera e propria con partenza da Largo Porto Giulio – sarà il corteo storico, che condurrà cittadini e visitatori in un viaggio tra i mestieri, i costumi e i simboli di Porto Recanati. In testa alla sfilata, la rete da sciabbega, sorretta dagli sciabbegotti e dalle purtannare a rievocare il lavoro quotidiano dei pescatori. Dietro, un variopinto mosaico di figuranti: lavandaie, ricamatrici, contadini, borghesi e villeggianti. Il corteo, accompagnato dalle note del gruppo bandistico "G. Verdi", si snoderà tra le vie cittadine fino al Castello Svevo dove, all’interno dell’Arena Beniamino Gigli si celebrerà la messa officiata da monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata. Momento centrale della celebrazione sarà la benedizione dello Stendardo del Palio, simbolo della competizione tra i sette quartieri cittadini. Custodito dal rione Scossicci del Sole, vincitore dell’ultima edizione nel 2019, lo stendardo verrà consegnato al vescovo per la benedizione, prima di intraprendere un rituale carico di significato: dal parò al sindaco Andrea Michelini, quindi al parroco Don Luca Beccacece che lo custodirà fino al giorno della gara.

A seguire ci sarà il Giuramento delle Ciurme che rievoca l’antico ingaggio dei pescatori per la stagione della sciabbega. Non un contratto, ma un patto d’onore sancito con una stretta di mano e una formula che vibra ancora di significato "a menu che la malatia nun me tienga ‘nte’l lettu".

La serata si concluderà con il sorteggio dei turni della corsa, atto finale prima dell’attesissima sfida tra le ciurme. Ma prima, sarà lo stesso Sindaco a dichiarare ufficialmente aperto il Palio Marinaro di San Giovanni, con un messaggio di augurio e unità rivolto a tutta la città. Porto Recanati si appresta così a vivere una delle sue feste più autentiche, in cui storia, musica, fede e comunità si intrecciano in un racconto collettivo.

Antonio Tubaldi