Torna il Pallio dei Quartieri de Citanò Divertimento e solidarietà in pista

di Giuliano Forani

La pandemia ha interrotto all’ippodromo Mori il Pallio dei Quartieri de Citanò, ma non l’ha cancellato. Quest’anno ritorna infatti alla grande. L’evento, legato a iniziative a sostegno della Croce Verde, si svolgerà il 28 maggio. Intanto, "fervet opus" nei quartieri che si contenderanno l’ambito trofeo, e che si… moltiplicano rispetto alla tradizionale suddivisione urbana della città e da sette diventano undici. Ieri la presentazione ufficiale in un’affollatissima sala giunta. "Riprendiamo una tradizione interrotta – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e che ha avuto sempre un grande successo e tanta partecipazione. Con questo ritorno vogliamo valorizzare l’ippodromo ma anche organizzare una festa condivisa e una sana competizione per sentirci sempre più comunità. Occasione di divertimento per tutti –ha aggiunto –, ma anche solidarietà attraverso la lotteria di beneficenza a sostegno della Croce Verde". Il sindaco ha quindi ringraziato gli sponsor ed il grande lavoro di squadra portato avanti dai consiglieri Pierpaolo Turchi e Paola Fontana, da Massimo Pierini, grande esperto di cavalli, dagli assessori allo Sport ed al Turismo e da quanti si sono adoperati per il grande ritorno. "Questo appuntamento – ha detto Pierpaolo Turchi –, è stato reso possibile grazie a un sindaco che ha creduto nel progetto. Il pallio è legato allo sport ma anche al turismo, alla cultura e vuole valorizzare l’ippica e il suo indotto, oltre ad un Ippodromo che rientra nella tradizione della città". "Quando Turchi ha presentato il progetto – ha detto invece l’assessore allo sport Claudio Morresi – lo abbiamo subito sposato. Stiamo anche valutando l’ipotesi di organizzare, sempre nell’ ippodromo, altri eventi".

"L’assessore al Turismo Manola Gironacci si è augurata la promozione più frequente di simili eventi, anche perché – ha detto – oltre allo spettacolo, tutto quello che crea movimento è importante per sviluppare il settore turistico". Presenti alla conferenza una delegazione della Croce Verde e gli undici coordinatori di quartiere: Paola Campitelli (Asola), Alessandro Gattafoni (IV Marine), Giorgio Paolucci (Fontespina), Giuseppe Fiscarelli (San Gabriele), Fabio Capponi (San Marone), Pietro Pinesi (Centro), Massimo Pierini (Stadio), Giordano Panichelli (Santa Maria Apparente), Mosè Ambrosi (San Domenico), Angelo Masullo (Civitanova Alta), Nazzareno Mandorlini (Risorgimento). Ed infine la lotteria, per la quale si è impegnata molto Paola Fontana. I premi sono di tutto rilievo. Il primo, è una vacanza da 2mila euro; il biglietto costa 2,50 euro; l’estrazione avverrà domenica 28 maggio."Ringrazio la Proloco di Civitanova Alta – ha detto la Fontana –, la Protezione Civile, la Croce Verde, i dipcomunali che hanno collaborato all’evento".