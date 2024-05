Torna il Panza Marche Beer Fest. Tre giorni di musica e degustazioni

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna da oggi a domenica il "Panza Marche Beer Fest", primo festival delle birre artigianali marchigiane, organizzato dai produttori, che sarà ospitato al parco fluviale del "Corridomnia Shopping Park". Saranno diciannove i birrifici sotto l’egida dell’Associazione Birrifici Marchigiani. "Ci siamo voluti unire per valorizzare al meglio su scala nazionale un settore che nelle Marche sta vivendo un’età dell’oro – dice Simone Chiaraluce, presidente dell’Associazione –. Una fiera all’aperto con musica, degustazioni e voglia di stare insieme". La formula prevede postazioni street food e concerti: sul palco saliranno il rapper Frankie Hi Nrg (foto), Bardomagno (progetto dello storico chitarrista dei Nanowar of Steel), il dj set di Eva Poles (ex Proxac+) o Stunt Pilots (finalisti XFactor 2023). Si partirà oggi, alle 19.30, con gli storici Kurnalcool, Bardomagno e Farmacia Comunale, per continuare domani alle 18.30 con La Chance su Marte, Fance, Frankie Hi Nrg e Cacao Mental e concludere domenica quando dalle 15.30 protagonisti saranno Smitch in Blue Ray, Stunt Pilots, Eva Poles e Dj Nooz.