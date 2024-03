Torna il parcheggio a pagamento a Canfaito

Per Canfaito torna la sosta a pagamento. In accordo con l’Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, e preso atto anche di quanto espresso dal Comitato di indirizzo della Riserva, la Giunta di San Severino ha deciso di tornare ad istituire, come in passato, un’area di sosta a pagamento nell’area parcheggio istituita all’interno di Canfaito, dalle 8 alle 20, per i giorni 2 giugno, 15 agosto, 20 – 27 ottobre e 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17 e 24 novembre nelle giornate di massima affluenza per ponti, festività e per il periodo del foliage che solitamente richiamando una grande presenza di turisti e visitatori ma anche tantissimi veicoli a motore. All’interno del pianoro verrà quindi individuata un’area di sosta di circa 9mila metri quadrati che sarà affidata a una ditta per la gestione dei parcheggi a tariffa fissa di 10 euro per camper, motorhome e van (il campeggio sarà comunque vietato), di 5 euro per gli autoveicoli e gratuito per i motociclisti.

Nello stesso periodo sarà demandata alla polizia locale, alle forze di polizia e al personale della ditta affidataria dell’incarico la regolamentazione della viabilità per l’accesso e il deflusso della località di Canfaito ma anche della frazione di Elcito. Il provvedimento ha lo scopo di sostenere i costi di gestione viabilità, di pulizia e manutenzione dell’area ma anche di alleggerire la pressione del traffico veicolare verso una migliore salvaguardia dell’ambiente. In situazioni meteorologiche avverse dove l’afflusso di visitatori venisse meno, o per motivi di forza maggiore, il contributo di parcheggio non verrà riscosso.