Torna il premio di laurea ’Città di Matelica’

Pubblicato il bando per l’assegnazione dei premi di laurea ’Città di Matelica’ per il 2023. Il premio, con cadenza annuale, sarà assegnato anche questa volta agli studenti che nella tesi di laurea trattano il territorio, la storia, l’economia, la società o argomenti inerenti al Comune di Matelica, fornendo elementi utili all’elaborazione di politiche o proposte d’azione volte a favorire la conoscenza e lo sviluppo del territorio matelicese. L’amministrazione distribuirà somme per 2.500 euro così ripartite: un premio da 1.500 euro a favore di una tesi conclusiva di un percorso di laurea specialistica a ciclo unico e due premi da 500 euro a favore di una tesi conclusiva di un percorso di laurea triennale. A valutare le tesi sarà un’apposita commissione composta da esperti e studiosi matelicesi, mentre è stata istituita un’apposita sezione all’interno della biblioteca comunale di Matelica dove le tesi presentate sono catalogate per la consultazione o per il prestito.

m. p.