Torna il premio in memoria di Ugo Betti

Lanciata la XIXesima edizione del Premio Ugo Betti per la drammaturgia, assieme all’ormai fisso Premio Ugo Betti per i giovani, con una presentazione all’insegna della continua riscoperta dell’autore camerte noto in Italia e nel mondo. Organizzato dal comune di Camerino e dal Centro studi teatrali e letterari "Ugo Betti", a presentare l’edizione sono stati il sindaco Roberto Lucarelli con l’assessore alla cultura Antonella Nalli accompagnati dal direttore del Centro e dirigente scolastico Francesco Rosati e alla professoressa Angela Amici, componente del Centro studi che ha fatto una bella "lectio" su alcuni temi e testi del Betti; con loro la storica segretaria del Centro e cultrice dell’autore, Donatella Pazzelli. I ringraziamenti del sindaco vanno al preside e direttore Rosati, come ai membri del Centro studi e alla giuria del Premio: "Bisogna ampliarne la conoscenza, per una figura che è un’eccellenza unica nelle Marche". Fa eco l’assessore Nalli che sottolinea l’importanza del Premio per i giovani e dell’insegnamento nelle scuole del Betti autore. Una storia lunga 60 anni quella del Premio Betti con la prima edizione nel 1963 a dieci anni dalla morte.

"L’obiettivo è quello di intanto non perdere la cadenza biennale e quindi dare continuità. – spiega Rosati –. Poi il Centro si è convinto dell’opportunità di lanciare sempre insieme il Premio per la drammaturgia e il Premio per i giovani per dargli forza a vicenda. Negli anni dispari, però, organizzare degli eventi collaterali. Per esempio dedicati al cinema di Ugo Betti o le musiche con compositori che hanno scritto su testi di Betti, Nino Rota tra i più famosi". Il Premio per la drammaturgia è indirizzato ad opere inedite di autori italiani o stranieri sul tema "La memoria", la scadenza di consegna è il 29 marzo 2024 e la giornata di premiazione sarà l’8 giugno con un premio in assegno di 3000€ per il vincitore. La giuria è composta da Marco De Marinis, già ordinario al Dams di Bologna, Pierfrancesco Giannangeli dell’Accademia di Belle arti di Macerata, Gilberto Santini presidente Amat, Lucia Chiatti direttrice generale Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, e Massimo marino storico e giornalista. Per il premio per i giovani indirizzato all’ambito scolastico sotto guida dei docenti è diviso in 4 categorie: la scuola primaria con tema "il paesaggio", la scuola secondaria di I grado con "la guerra", la scuola secondaria di II grado "la giustizia" e per Università e Accademia di belle arti la dicotomia "colpapietà". Saranno accettati elaborati di produzione letteraria, artistica o multimediale.