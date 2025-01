Torna il Premio Murè dedicato ai ragazzi

Ci sarà tempo fino a metà febbraio per poter partecipare al Premio Murè, il concorso letterario per ragazzi che trae spunto dalle tradizioni dell’antico borgo marinaro, e in particolare da a quelle legate al mondo della pesca con la sciabica. L’iniziativa è promossa dal Comune di Porto Recanati e dal Centro studi portorecanatesi, con la collaborazione dell’istituto comprensivo Medi.

"La partecipazione è gratuita e aperta ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, suddivisi in due sezioni – si legge in un avviso pubblico del Comune –. La sezione A è per i partecipanti tra i 10 e i 11 anni (quinta elementare), mentre la sezione B è per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni (scuole medie). Il tema del concorso per l’anno 2025 è il seguente: ricordi che affiorano grazie a una conchiglia rimasta impigliata in una tasca e che rimanda a un’estate passata, ricca di esperienze, emozioni e momenti indimenticabili. Ogni componimento dovrà prendere spunto dall’incipit: “In tasca una conchiglia e tanti granelli di sabbia“. Sempre il Comune aggiunge ancora: "Ciascun elaborato dovrà essere redatto in formato word. Sono ammessi anche testi in lingua dialettale, se accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. I testi dovranno essere inviati entro il 15 febbraio all’indirizzo premiomure@gmail.com in due file: uno anonimo con il solo racconto, l’altro con tutti i dati anagrafici e con allegata la scheda di iscrizione-partecipazione. I componimenti di ogni sezione che hanno ottenuto il punteggio più alto saranno raccolti e pubblicati in un libro. Inoltre, per i primi tre classificati di ogni sezione, sono previsti riconoscimenti in ricordo dell’iniziativa, in aggiunta alla copia del libro. La giuria ha la facoltà di assegnare altri premi a componimenti che si distingueranno per originalità, ricchezza espressiva ed elaborazione della traccia proposta".