Torna il presepe vivente al Santissimo Crocifisso tra magia e tradizione

La magia del Natale torna a rivivere a Treia con il presepe vivente al Santissimo Crocifisso. Da segnare le date di dopodomani e del 6 gennaio, quando l’arrivo dei Magi chiuderà la rappresentazione. La cornice storica del Santissimo Crocifisso si trasformerà in una piccola Betlemme, con figuranti in costume d’epoca che daranno vita ai momenti più significativi della Natività: i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera senza tempo, tra antichi mestieri, musiche natalizie e ambientazioni curate nei minimi dettagli. Dopodomani sarà l’occasione per ammirare il presepe vivente nella sua forma più autentica, mentre la rappresentazione del 6 gennaio si arricchirà con l’arrivo dei Re Magi, simbolo dell’Epifania e della conclusione delle festività natalizie. Ingresso libero. L’evento è reso possibile grazie all’impegno di volontari, associazioni e figuranti.