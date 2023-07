Torna il Recanati Comics Festival Viaggio con Hugo Pratt e altri miti

di Antonio Tubaldi

Che estate sarebbe senza il Recanati Comics festival? Per tre giorni (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto) la città tornerà ad essere la capitale del fumetto grazie all’impegno dell’Associazione culturale recanatese "Arcadia" con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Recanati e la collaborazione di Sistema Museo e con le edizioni Cong-Pratt. Ieri mattina, nella sala consiliare, la presentazione ufficiale del programma denso di eventi e di incontri con tanti importanti ospiti tra i principali protagonisti italiani del mondo dei Comics.

"E’ per noi e per tutti i cittadini di Recanati motivo di grande orgoglio - ha commentato il sindaco Bravi - vedere nascere e crescere iniziative di altissimo livello come il Comics Festival grazie alla volontà e alla passione delle associazioni del nostro territorio". Ad aprire il Recanti Comics Festival sarà la mostra "Da Ulisse a Corto Maltese - Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt". L’esposizione presenterà più di sessanta tavole del maestro riminese con l’opera completa "Ulisse", recentemente rieditata in una nuova veste grafica dalla Cong-Pratt.

Il tema di questa terza edizione della kermesse recanatese è il Mito, indagato in tutte le sue connessioni con la nona arte, alla scoperta del rapporto che lega l’uomo al mistero, al sacro e al divino, esplorando il rapporto complesso fra le umane debolezze e i desideri, fra tecnologia e superstizione, fra natura e civiltà. "Il fumetto è cultura sotto tutti i punti di vista - ha detto Alice Fabretti, presidente dell’Associazione Arcadia -. Questo è l’obiettivo e il motore della nostra attività associativa, che speriamo venga condiviso sempre più dalle istituzioni e da tutti gli enti che fanno del sostegno alla cultura un loro fiore all’occhiello".

Fra gli eventi in calendario anche il workshop per bambini e ragazzi "La lettera perduta" a cura di Bao Publishing con l’artista Manuela Santoni che esporrà anche alcune tavole di questo suo lavoro, la premiazione delle opere vincitrici del concorso "Free workers" per artisti emergenti e l’attesa mostra mercato nel loggiato di Palazzo Venieri.

"Quello che abbiamo fatto in questi anni è un vero e proprio percorso sull’arte dei fumetti - ha affermato l’assessora alle Culture, Rita Soccio -. Ricordiamo l’inizio di tre anni fa con l’apertura nella nostra biblioteca di una ricca sezione dedicata ai fumetti".