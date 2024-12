Torna il "River festival". Al centro il tema dei corpi

Ricca di nomi e di appuntamenti la 12ª edizione di "Rive.R festival", la rassegna ideata dal regista civitanovese Giorgio Felicetti che si terrà al teatro delle Logge di Montecosaro da domani al 26 gennaio. Quest’anno il tema dei corpi sarà al centro dell’attenzione e verrà sviluppato da interpreti notevoli come il teologo Vito Mancuso e lo scrittore Walter Siti. Ad aprire le danze sarà il concerto di Natale a cura di Ginevra Di Marco, dal titolo "Canti, richiami d’amore" in programma domani alle 21.15.

Dopodomani, spazio allo spettacolo "La mascula", regia di Enzo Janacci (alle 21.15): Egidia Bruno, nei panni di Rosalba, è una ragazza con la passione per il calcio nel sud Italia. Domenica "La misericordia" con Emma Dante alle prese con il racconto di una realtà squallida, degradata e violenta con le donne (alle 16). Alle 18, sarà Giulia Grandinetti a presentare il suo ultimo lavoro "Majoneze", corto di 22 minuti ambientato in Albania. La kermesse riparte il 17 gennaio alle 21.15, quando Vito Mancuso terrà la lectio "Destinazione speranza" guidando alle possibili risposte a tre domande di Immanuel Kant: "Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare?". Il 18 (alle 17) presentazione dell’ultimo romanzo di Lucia Tancredi, "Ogni cosa è per Giulia". L’autrice dialogherà con Walter Siti sull’ultimo libro di quest’ultimo, "C’era una volta il corpo" (alle 18), seguiti dal concerto di Serena Armostrong Fortebraccio. Il 19 gennaio cinema di Léa Todorov, "Maria Montessori –La nouvelle femme" (15.30). Gran finale il 25 e 26 con il workshop teatrale condotto da Giorgio Felicetti "Mio corpo mio Pasolini". Appuntamenti ad ingresso libero tranne Ginevra Di Marco e Vito Mancuso.