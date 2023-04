Torna il sereno sul 25 Aprile "Canteremo Bella Ciao in piazza"

di Chiara Gabrielli

Si sono fatti desiderare, ma alla fine gli amministratori hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni che chiedevano di discutere l’organizzazione delle iniziative per il 25 Aprile. Quest’anno, la cerimonia si terrà in piazza della Libertà (dopo la deposizione della corona al monumento della Resistenza in via Cioci). Inoltre, l’Anpi ha chiesto al Comune di accompagnare la festa con musica dal vivo, nello specifico l’Inno d’Italia e Bella Ciao, per rendere le celebrazioni più coinvolgenti. "Ci fa piacere essere stati ricevuti dall’amministrazione – le parole di Chiara Bonotti, presidente della sezione Anpi Macerata –, sebbene con il ritardo che abbiamo reso noto con il comunicato". Il riferimento di Bonotti è alla nota diffusa qualche tempo fa da 13 soggetti, tra associazioni e sindacati, con cui si metteva in luce il ritardo del Comune nella risposta alla richiesta di incontro: un silenzio durato oltre 40 giorni. Ma ora sembra tornato il sereno. "Il sindaco si è impegnato a convocarci con largo anticipo sia per le celebrazioni del 30 giugno di quest’anno che per il 25 Aprile e il 30 Giugno 2024 – spiega Bonotti –. Ricordo che il 30 giugno 2024 si celebreranno gli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo di Macerata. Per quest’anno ci siamo concentrati sulle celebrazioni istituzionali del 25 Aprile a cui abbiamo voluto dare un risalto particolare chiedendo che si svolgessero in un luogo altrettanto simbolico, piazza della Libertà, che nel suo nome contiene il più grande diritto che i partigiani, lottando anche al prezzo della vita, ci hanno donato. Spostare le celebrazioni in piazza, a esclusione della deposizione della corona, è stata una nostra proposta accolta dal Comune abbiamo chiesto anche di accompagnare le celebrazioni con l’esibizione di una banda cittadina che suoni l’Inno e Bella Ciao, credendo che la musica dal vivo sia più emotivamente coinvolgente". Il Comune non ha detto di no, ma ha spiegato che avrebbe dovuto verificare la disponibilità della banda, non si sa se si potrà fare o meno. Intanto, col coordinamento di associazioni A25 e in maniera autonoma dall’amministrazione, l’Anpi organizza una serie di iniziative sui valori del 25 aprile: giovedì alle 18 al Creahub in via Gramsci (sul rapporto ecomafie di Legambiente e nuovo codice appalti) "Resistere oggi", mentre sabato alle 16.30 e alle 18 in via Carducci 63A "Generazione Balilla", focus sulla propoganda di regime nella scuola fascista e visita al museo della Scuola. Lunedì 24 "Parole libere", in via Roma 13B, con l’intervento di Matteo Petracci (Istituto Storico) e il gruppo Sambene, seguirà dj set. Infine, venerdì 28 alle 18 in via Marche 84 si parlerà di "Linguaggi resistenti" con Simone Terenziani, Chiara Donati, Marco Biancucci e Marco Di Pasquale.