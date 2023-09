Torna il "Social festival". Giovane, ’fatti’ d’amore

Sabato torna il "Social festival", iniziativa dedicata alle nuove generazioni e alle loro problematiche. In mattinata, al palazzetto dello sport di Fontescodella, le scuole - con l’incontro aperto anche alle famiglie - incontreranno lo scrittore Federico Moccia e Giorgia Benusiglio, testimonial per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. L’evento, realizzato nell’ambito del progetto ’Life addicted’, vuole prevenire l’incidentalità stradale connessa all’uso di alcool e droghe e ha per questa sua terza edizione uno slogan: ’Fatti d’amore’. "Oggi i giovani vivono un momento estremamente complesso, sia per la fisiologica disarmonia dell’età, sia perché con un sovraccarico di stimoli si corre il rischio dell’isolamento sociale. Non è solo un evento di piazza. È dedicato ad una tematica che abbiamo il dovere di attenzionare - ha detto l’assessore alle politiche sociali e vicesindaco, Francesca D’Alessandro -. Giorgia Benusiglio parlerà della sua storia, che l’ha vista subire un trapianto di fegato dopo aver ingerito una pasticca di ecstasy, mentre Moccia racconterà di bullismo, amore e orgoglio". La giornata si concluderà in piazza della Libertà con un dj set durante il quale, grazie alle associazioni collaboratrici, una trentina, si parlerà di messaggi positivi e volontariato con un linguaggio musicale, giovanile. Le associazioni si troveranno con dei banchetti in galleria Scipione già dal pomeriggio. "Saremo presenti fino a tarda notte - ha detto Paola Carella, dell’assemblea libere forme associative -, vogliamo far capire ai ragazzi quanto è bello essere solidali". Paolo Renna, assessore alla Sicurezza, ha sottolineato: "Va fatto passare il messaggio che ci si può divertire senza sballarsi, che non si guida dopo aver bevuto. I modi per divertirsi sono molti, vogliamo entrare nel mondo dei giovani parlando la loro lingua". "Questa manifestazione ha un altissimo valore sociale - ha sottolineato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -, si parlerà di prevenzione, volontariato e politiche giovanili. Tutti gli assessorati sono ben lieti di collaborare, mettendo questo festival insieme tante tematiche di grande sensibilità e delicatezza". L’assessore Marco Caldarelli ha infatti poi sottoscritto: "Si è scelta la via della testimonianza, non quella del divieto. Questa iniziativa utilizza infatti il registro del divertimento. Si chiama Social festival e ci aspettiamo che sia un festival sociale, che coinvolga tutti". Al dj set "fluo" conclusivo in piazza della Libertà parteciperanno Joele Mazza, Luca Moretti, Alexander jr, Alex Sblendorio e Mat Vox. Una bella occasione per scattare foto e postarle sui social con l’hashtag #fattidamore e #socialfestival.