Torna il teatro delle armonie, sette spettacoli tutti da ridere

Presentata la nona stagione della rassegna "Il teatro delle armonie" a Castelraimondo, con sette appuntamenti al Lanciano Forum. Si parte sabato 15 novembre con "Una vita tribbulata" della Filodrammatica Sibilla di Pieve Torina. L’appuntamento successivo è il 29 novembre, quando andrà in scena "Niente da dichiarare?" adattamento e regia di Luisella Tamagnini con la Filodrammatica Piorachese. Il 17 gennaio sarà la volta della compagnia Fermanelli Moretti di Camporota di Treia in "Lu postarellu su la Cumune" con la regia di Quinto Romagnoli. Il 24 gennaio invece la compagnia Fabiano Valenti di Treia presenta "Roba da matti" con la regia di Francesco Facciolli, il 7 febbraio la compagnia I Gira… Soli di Castelfidardo "La jella (venerdì 17)" per la regia di Roberto Perini e il 7 marzo il gruppo Il Focolare di Loreto "L’armadietto cinese", regia di Rita Papa. Il 14 marzo si esibisce il TiAeFfe di Fermo in "Sbezzechènne qua e là" per la regia di Graziano Ferroni; il 28 marzo infine spettacolo di arte varia e premiazioni. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.15 con biglietto di 10 euro. A fare gli onori di casa durante la presentazione del cartellone, il sindaco Patrizio Leonelli, affiancato dall’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani. "Abbiamo iniziato molto tempo fa e ci abbiamo creduto tutti – ha dichiarato il rieletto consigliere regionale Renzo Marinelli –. Cercheremo di intervenire sempre di più, a livello regionale, nei confronti del teatro amatoriale e per il dialetto". "Siamo soddisfatti di aver allestito una stagione divertente e di qualità: sette appuntamenti che avranno la peculiarità di mettere insieme tante persone innamorate della propria terra", ha aggiunto Fabio Macedoni della compagnia Valenti. Il Teatro delle Armonie è organizzato da quest’ultima, insieme al Comune con il patrocinio di unione montana Potenza Esino Musone, Regione e Uilt. Info e prenotazioni 3382595480 o 3357681738.