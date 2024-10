Torna "Il teatro delle armonie". In scena le commedie dialettali

Presentato il cartellone de "Il teatro delle Armonie" a Castelraimondo: per questa 8ª edizione commedie totalmente in dialetto. Sei gli spettacoli che andranno in scena, tutti di sabato alle 21.15, al Lanciano Forum. Alla presentazione l’amministrazione comunale, le compagnie coinvolte nel cartellone e Quinto Romagnoli dell’Unione Italiana Libero Teatro - Regione Marche. Si partirà il 16 novembre con la compagnia Alternativa di San Severino in "Un matrimonio con sorpresa" di Camillo Vittici, regia di Adriano Rocci. Il sabato seguente Noi del Teatrino di Camporotondo di Fiastrone metterà in scena "Mi moje adè un robotte" di Camillo Vittici, regia di Claudio Scagnetti. Il 18 gennaio "Quanno una fija se spusa" di Amedeo Gubinelli del Teatro Club Gubinelli di San Severino, regia di Fabio Sparvoli e Alessandra Granata. Il 1° febbraio la compagnia Arca di Trevi con "Il morto sta bene in salute" di Gaetano Di Maio, regia di Graziano Sirci. Un mese dopo la Filodrammatica Piorachese presenterà "Niente da dichiarare", adattamento da Hennequin, regia di Luisella Tamagnini. La rassegna chiuderà i battenti il 15 marzo con un inedito spettacolo e la premiazione che vedrà la partecipazione di tutte le compagnie. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, info e prenotazioni 338 2595480 o 335 7681738.

È stato il sindaco Patrizio Leonelli a fare gli onori di casa: "Una rassegna fortemente voluta dall’amministrazione comunale" ha detto, seguito dall’assessore Elisabetta Torregiani: "Da tanti anni collaboriamo con la Compagnia Fabiano Valenti e con Fabio Macedoni". "Mi fa piacere vedere qui la signora Maria Lucilla Oliva che è una nostra affezionata seguace" ha affermato Fabio Macedoni. È stata la stessa signora Oliva a parlare così riguardo la rassegna: "Tutti gli anni degli spettacoli eccellenti per contenuto e morale". Il consigliere regionale Renzo Marinelli ha affermato: "Fabio Macedoni e Luisella Tamagnini fanno parte del comitato regionale dei dialetti; speriamo a breve di poter mettere a disposizione delle risorse per valorizzare ancora di più il settore".

Lisa Grelloni