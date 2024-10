Torna il teatro per famiglie: "Unione di generazioni"

A Civitanova si torna "A teatro con mamma e papà", confermata anche per quest’anno una stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie. Sono sei gli appuntamenti in programma dal 24 novembre al 23 marzo 2025, tutti di domenica pomeriggio, al teatro Annibal Caro, con inizio fissato alle 17. L’iniziativa promossa dal comune, da Teatri di Civitanova e da Proscenico Teatro, per la direzione artistica di Marco Renzi, fa parte del progetto Tir-teatri in rete, il quale mette in sinergia ben sette comuni della provincia di Macerata, per il grande circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù in questa parte di Regione Marche. "Con Mamma e papà – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – il teatro diventa un’avventura che unisce diverse generazioni, dai bimbi ai nonni, che possono condividere spettacolo e cultura, formazione e socialità. È bellissimo vedere il nostro teatro storico pieno di bambini, che vivono insieme ai loro coetanei un’esperienza divertente e formativa".

"Le formazioni sono tutte di assoluta e comprovata professionalità – spiega Marco Renzi – tutte con anni di lavoro nei vari teatri d’Italia, un certificato di qualità tanto più necessario quando si mettono in campo proposte che riguardano non solo lo spettacolo, ma anche la crescita e la formazione dei più giovani". Ad aprire la stagione il 24 novembre "Cappuccetto rosso" della compagnia La Mansarda di Caserta, che porterà una divertentissima rilettura della fiaba. Domenica 29 dicembre "Il gatto con gli stivali" della compagnia Nata teatro di Arezzo, un lavoro con attori e maschere per un viaggio nel magico mondo di questa fiaba popolare europea. Il 19 gennaio 2025 i due buffi esploratori del sottosuolo di "Avventure straordinarie", l’ultima produzione di Proscenio teatro ragazzi. Domenica 3 febbraio ci saranno "Le avventure di pesce Gaetano" della compagnia Giallomare di Empoli, uno spettacolo in grado di incantare grandi e piccoli. Il 16 febbraio un grande classico, "Il libro della giungla" di Panta Rei di Vicenza. Chiusura prevista il 23 marzo con "Peter Pan", presentato dalla compagnia Molino d’arte di Altamura. La campagna abbonamenti sarà aperta fino alle 13 di venerdì 15 novembre. In seguito alla sua chiusura, sarà possibile acquistare i singoli biglietti in prevendita sempre online su ciaotickets, dai rivenditori autorizzati o alle biglietterie dei teatri di Civitanova. Si potranno ovviamente prendere anche nel giorno dello spettacolo.