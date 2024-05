Torna il "Tennis Europe": i campioni di domani incrociano le racchette

Si svolgerà a Tolentino anche quest’anno il più importante torneo europeo under 16, maschile e femminile, di singolare e di doppio: il prestigioso Tennis Europe categoria 1 (la più alta). Il circolo di zona Pace, da sabato a domenica 2 giugno, ospiterà 128 giocatori da vari Paesi del mondo, come Polonia, Ungheria, Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Ucraina, Liechtenstein, ma anche Usa e Canada. La manifestazione è stata presentata ieri dal presidente e direttore tecnico dell’associazione Tennis Tolentino, il maestro Marco Sposetti, con la vicesindaco Alessia Pupo, il presidente della Federazione italiana tennis Marche Emiliano Guzzo e il vicepresidente vicario del Coni regionale Giovanni Torresi. Con l’occasione, quest’ultimo ha consegnato all’associazione la bandiera del Coni come riconoscimento; di recente, infatti, il Circolo Tennis tolentinate è comparso nella Top 20 dei club italiani (al diciassettesimo posto, prima realtà marchigiana). E la scuola tennis di Tolentino è stata considerata la migliore a livello regionale e al quattordicesimo posto a livello nazionale.

"Il Tennis Europe è uno dei tornei gioiello di questa regione – ha detto Guzzo –. Sul fronte giovanile c’è grande movimento nella nostra disciplina". "Preziosa la collaborazione tra enti e istituzioni – ha aggiunto Pupo –. Fare rete è ormai imprescindibile. Questa manifestazione ha carattere internazionale: a Tolentino arriveranno i migliori under 16, qui passeranno i campioni di domani".

Si sfideranno sulla terra rossa tra i primi cinquanta atleti al mondo (quattro ragazzi e due ragazze). "Non solo sport – ha proseguito la vicesindaco –. Questo è un modo per veicolare il nome della nostra città da un punto di vista turistico". Ha ricordato poi la volontà della giunta Sclavi di procedere con la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi: "Partiremo dallo Sticchi e procederemo con il Palasport, e il centro tennis sarà oggetto di efficientamento energetico". Il Tennis Europe anticiperà la Festa dello sport, domenica 2 giugno, per premiare sportivi e associazioni con l’amministrazione e il Coni.

l. g.