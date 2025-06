Torna il trenino turistico. Alla scoperta delle bellezze della città

Il tanto atteso trenino turistico è tornato a Recanati. Un’idea che sembrava un sogno estivo è diventata realtà, portando una ventata di allegria e curiosità. La società Giocamondo di Ascoli, che se ne occupa in altre località, è stata incaricata di gestire il servizio a Recanati. Il progetto ha ricevuto il via libera, con l’obiettivo di offrire ai turisti e ai residenti un modo originale e divertente per scoprire la città. Il percorso si snoda da Piazza Leopardi e tocca casa di Leopardi, il Colle dell’Infinito e il centro storico. Le audioguide sono disponibili in italiano e inglese.

Le prime corse hanno riscosso un dicreto successo, e il futuro del trenino a Recanati appare promettente. In attesa delle prossime corse, residenti e visitatori possono già godere di un’esperienza unica e coinvolgente, che rende Recanati ancora più accogliente.