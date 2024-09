Torna il trofeo Lamberto Smerilli, la Stella Bike di Monte San Giusto vuole bissare il podio del 2023

Domani i cicloturisti maceratesi sono attesi protagonisti nel Trofeo Lamberto Smerilli, che si disputa tradizionalmente sull’asse Porto Sant’Elpidio-Loreto, transitando per Civitanova, Porto Potenza, Porto Recanati. Il sodalizio campione in carica è quello della Stella Bike di Monte San Giusto, società regina in vetta al podio 2023 (bissando il successo dell’anno precedente, per una prestigiosa doppietta), davanti agli Skatenaty di Porto S.Elpidio, alla Sace – Fermo ed al Finproject di Montecosaro Scalo. La carovana del 48° CicloPellegrinaggio (ribattezzato dei "Mille e più") è in movimento dalle 9.15 (ritrovo, partenza, arrivo, premiazione: nella centrale piazza Garibaldi), per l’organizzazione del G.S. Marina Picena e la regia dell’instancabile Giuseppe Luciani. Il gruppone interregionale rinnova il suggestivo rito, ribadendo la forza dei valori fondanti, in sella ad ogni tipo di bicicletta (anche tandem). La manifestazione si dipana linearmente seguendo il dettagliato programma e la spontaneità di sempre: presumibilmente cinquecento a costituire gruppo ufficiale degli iscritti (per la classifica delle società in lizza) e tutti gli altri ad inserirsi progressivamente in gruppo. Il fondamentale traguardo intermedio è quello della città mariana, nella cui piazza della Madonna sfociano i ‘ciclopellegrini’, accolti da monsignor Fabio Dal Cin. L’arcivescovo lauretano, sul sagrato della Basilica, benedice tutti i partecipanti e i loro accompagnatori, condividendo con loro le dimensioni valoriali dell’ecumenismo, della spiritualità testimoniata, dell’impegno civico, della forza reattiva e della memoria riconoscente. Il Trofeo Smerilli è stato onorato da personaggi carismatici e personalità eccelse. Tutti ricordano Michele Scarponi: il suo sorriso, la sua disponibilità creativa, il suo genio immaginifico dolcemente ironico. Imprescindibile il messaggio di speranza.

Umberto Martinelli