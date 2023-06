Torna il Trofeo Scarfiotti, 3 giorni di auto d'epoca tra i Monti Sibillini

Da venerdì a domenica torna il Trofeo Scarfiotti per auto d’epoca, a cura del Caem (Circolo automotoveicoli d’epoca marchigiano): un appuntamento turistico, culturale e sportivo d’inizio estate nel comprensorio dei Monti Sibillini. La manifestazione, dedicata al grande campione Lodovico Scarfiotti, ideata nel 1996 e giunta alla sua 26ª edizione, prevede la concentrazione dei partecipanti dopodomani a Sarnano, all’Hotel Terme, con la visita alle 18 alle Cascatelle di Sarnano. Sabato, dopo il supplemento delle operazioni preliminari, via ai percorsi tra le colline (con visita guidata a Comunanza, nell’Ascolano); lungo il percorso, della lunghezza totale di circa 200 chilometri, ci saranno 57 prove di abilità. La sosta pranzo sarà a San Ruffino di Monte San Martino all’Osteria del Lago. Nel pomeriggio si riprenderà il cammino, facendo tappa a Montappone, San Ginesio fino al ritorno a Sarnano; dopo la cena in località Pintura di Bolognola ad oltre mille metri d’altitudine, si disputeranno le sezione di prove di abilità in notturna. La giornata conclusiva di domenica porterà i partecipanti da Sarnano a Tolentino con sosta delle auto in piazza della Libertà e la visita al Museo internazionale dell’umorismo nell’arte. Con il rientro a Sarnano sarà il ristorante La Marchigiana ad ospitare l’atto finale con le premiazioni della parte agonistica (classifica assoluta, femminile e la Asi Giovani under 40), e il saluto dello staff organizzatore.