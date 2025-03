Torna il viaggio alla scoperta della Macerata sotterranea: "Patrimonio di storia e mistero"

Nuova edizione di "Macerata sotterranea" con l’associazione "Macerata by Marche, Guide turistiche nelle Marche" e il patrocinio del Comune. Ad aprile le porte, oltre agli imponenti sotterranei di palazzo Buonaccorsi, anche le grotte del palazzo privato Narducci-Boccaccio, un vasto complesso in centro storico, in un palazzo settecentesco sviluppato su tre livelli e dotato di un pozzo nell’ultimo livello (a circa 20 metri). "Un patrimonio nascosto intriso di storia e mistero", afferma l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi.

All’interno dei sotterranei privati, i visitatori saranno intrattenuti da un intermezzo teatrale con ambientazione storica. "Sono risalita a una nota famiglia di imprenditori maceratesi – commenta Elena Prokopenko, presidentessa di Macerata by Marche – proprietaria dei sotterranei bellissimi di palazzo Narducci-Boccaccio, che si è resa subito disponibile a collaborare".

Visite guidate sabato 12 aprile (con partenza alle 15, 16 e 17) e domenica 13 aprile (alle 10, 11, 15, 16 e 17); ritrovo al punto accoglienza nel cortile di palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24). Tempo di percorrenza di circa 2 ore per 1,5 km circa; difficoltà media, munirsi di idoneo abbigliamento e calzature per la presenza di umidità e modeste infiltrazioni d’acqua.

Per motivi tecnici, logistici e di sicurezza, l’accesso ai sotterranei sarà consentito a gruppi di massimo 15 persone e ai bambini di età superiore a 6 anni; i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce e ogni partecipante di età adulta dovrà compilare una liberatoria prima della partenza. Quota di partecipazione 16 euro a persona, 8 euro per bambini da 6 a 10 anni. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, entro il 10 aprile, al 340.4177177 (solo Whatsapp).

Al termine dei tour possibilità di gustare l’aperitivo esclusivo "Macerata segreta" al Centrale, 8 euro a persona (richiesta la prenotazione).

Martina Di Marco