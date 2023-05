"Torna in centro la sede dei vigili"

La Polizia locale di Tolentino tornerà in centro storico. Ad annunciare questa volontà è il sindaco Mauro Sclavi: "Si tratta di un servizio essenziale per i cittadini, che deve essere facilmente fruibile, con un front office per chiedere informazioni. Così come per l’anagrafe o l’ufficio tributi. Così stiamo predisponendo un ritorno in centro, negli uffici di Palazzo Europa, oltre a pattuglie di agenti appiedati con partenza da piazza della Libertà. Lo dice il nome stesso, i vigili ’urbani’ devono stare in città". Sotto la precedente amministrazione, il comando di Polizia locale è stato trasferito in via Cristoforo Colombo (periferia). La nuova sede sarebbe appunto nella zona di Palazzo Europa (non in piazza, dove da un po’ di tempo si trova l’anagrafe, ma comunque in centro). Quando avverrà effettivamente il trasferimento non è stato ancora stabilito, ma sarà presto. "Stiamo seguendo una certa organizzazione del Comune", prosegue Sclavi. Ad esempio, dallo scorso marzo gli uffici del settore sisma e ricostruzione sono stati spostati nella palazzina comunale di via Colombo, di fianco all’ufficio tecnico, per dare vita ad un unico settore operativo. "In questo caso ad usufruire del servizio, sono però per lo più i tecnici - afferma il sindaco -. I vari quartieri hanno chiesto un maggior rispetto delle regole, anche per questo il ritorno degli agenti in centro garantirà una maggiore prevenzione, dialogo con le persone, maggiore sensibilizzazione, incluse questioni di decoro e viabilità. Ci tengo a ringraziare tutto il personale del comando di Polizia locale che ha compreso questa volontà, politica, del ritorno in centro".

Lucia Gentili