Torna in città Maurizio Vandelli Sul palco per un concerto solidale

"A volte ritornano" si dice e per Recanati il ritorno in città di Maurizio Vandelli è sicuramente una bella notizia. Il cantautore italiano, soprannominato il Principe, uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84, questa sera, alle 21, farà risuonare la sua splendida voce in un concerto organizzato a scopo benefico, nel giardino del "Villaggio delle Ginestre", la comunità di riabilitazione dell’Opera San Guanella, guidata da suor Barbara Brunalli, presente da ormai 50 anni sul territorio recanatese, che accoglie disabili psicofisici in regime residenziale e diurno. Nel dicembre 2021 il medico recanatese Fabio Corvatta è stato nominato come direttore sanitario del Villaggio che sempre più spesso apre le sue porte alla città e a chi vuol trascorrere il proprio tempo libero con le sue ospiti. Protagonista dell’appuntamento di questa sera sarà sicuramente la musica e, in modo particolare, quelle canzoni che ne hanno fatto la storia, non solo italiana: chi non ricorda "29 Settembre", "Ho in mente te", "Tutta mia la città" solo per citarne alcune? Il ricavato del concerto servirà per sostenere ed incrementare le attività della struttura recanatese che da decenni assiste e cura decine di disabili occupandosi anche di dar loro un sorriso, accoglienza ed ascolto. L’appuntamento sarà l’occasione per ascoltare parole e musica di un grande interprete e per rendersi conto anche dal vivo di come vengono usate le risorse affidate al centro di riabilitazione e delle tante iniziative messe in piedi a favore delle ospiti.

Antonio Tubaldi