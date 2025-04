Torna la banda delle tabaccherie: "È il terzo furto, siamo esasperati"

Colpo in tabaccheria, ladri in fuga con centinaia di stecche di sigarette e soldi. Nel mirino è finita la tabaccheria M&S Shop in corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza XX Settembre, in pieno centro. "Oggi di nuovo, dopo i furti messi a segno lo scorso 30 aprile e, il giorno dopo, il primo maggio, hanno ripulito tutto" è lo sfogo della titolare, Martina Pierantoni. Il colpo da migliaia di euro è stato messo a segno ieri, poco prima dell’alba. Erano circa le 5 quando ignoti "hanno prima forzato la serranda e poi la porta di ingresso della tabaccheria – ha raccontato la titolare –. Una volta dentro, hanno ripulito tutto portando via sigarette e soldi". Secondo quanto è stato ricostruito, i malviventi hanno preso le stecche di sigarette che erano nel magazzino, rifornito prima del fine settimana, e i pacchetti esposti. Hanno preso anche il denaro, l’incasso di una domenica di lavoro. Ingente il bottino che, ha spiegato la titolare, "è ancora da quantificare. Poi sono scappati via, passando dietro, verso la ferrovia. È scattato l’allarme – ha continuato Pierantoni – ma nessuno dei residenti si sarebbe accorto di nulla. È il terzo furto che subiamo. È stressante, c’è da sistemare tutto e ricominciare".

Sul posto, subito dopo la segnalazione da parte del padre della titolare, che è stato il primo ad accorgersi di quello che era successo nella notte, sono intervenuti i carabinieri. E ora sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per trovare elementi utili all’identificazione dei malviventi che si sono messi in azione all’alba di ieri.

La tabaccheria M&S Shop, lo scorso anno, era stata presa di mira due notti di seguito. Armati di un piede di porco, nel secondo episodio, ignoti avevano forzato la porta di ingresso e avevano portato via soldi e sigarette: anche in quel caso un colpo da migliaia di euro. La settimana scorsa nel mirino di malviventi era finito il bar tabaccheria di via D’Annunzio, in zona Villa Eugenia, da dove erano stati portati via un po’ di soldi in cassa.

Chiara Marinelli