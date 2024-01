Torna la benedizione degli animali

L’associazione Pro Loco TCT, in collaborazione con il gruppo ’I cavalleggeri di Tolentino’, organizza il 21 gennaio in piazza della Libertà la tradizionale benedizione degli animali di Sant’Antonio. Il programma prevede che un gruppo di cavalieri percorra le vie del centro e poi sosti in piazza dove avrà luogo la benedizione di tutti gli animali che verranno portati. La benedizione degli animali è un evento che tradizionalmente coinvolge molti cittadini che numerosi intervengono in piazza e pertanto la Giunta ha deciso di concedere il Patrocinio del Comune di Tolentino alla manifestazione Benedizione di Sant’Antonio e di assicurare alla manifestazione il sostegno attraverso la concessione alla Pro Loco di un contributo economico e i seguenti benefici e servizi: disponibilità di un palco, un tavolo, la pulizia delle strade a seguito del passaggio dei cavalli e la stampa di locandine promozionali.