Torna la "Caccia alle uova" nel cuore della città: un’avventura pasquale per tutta la famiglia. Dopo il successo della prima edizione, sabato alle 15.30 partirà la seconda edizione della caccia al tesoro a tema pasquale, con ritrovo davanti al negozio Natural Toys, in piazza XX Settembre 62. L’iniziativa, ideata e organizzata da Natural Toys, si svolge quest’anno con l’associazione dei commercianti Centriamo, per regalare ai più piccoli un’esperienza più rcoinvolgente. I partecipanti, accompagnati dalle famiglie, saranno guidati in un percorso tra indizi, sorprese e simpatici coniglietti, esplorando le vie del centro alla ricerca delle uova colorate nascoste nei negozi. Premi per tutti e divertimento assicurato. Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì e possono essere effettuate da Natural Toys o contattando il numero 340 931 4430.