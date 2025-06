Torna la classica. Fiera del mare

Civitanova ospita la storica Fiera del mare, oggi sul lungomare sud dalle 8 alle 20, patrocinata dall’assessorato al commercio. Più di cento le bancarelle con abbigliamento, calzature, bigiotteria, casalinghi e alimentari.

La viabilità subirà le seguenti modifiche: chiusura del litorale sud dalle 5 a mezzanotte tra l’incrocio con via Santorre di Santarosa e con via Bainsizza. Il traffico dal lungomare Piermanni sarà deviato in via Bainsizza, e da viale Matteotti in via Trento.

L’organizzazione è della Civitanova Eventi.