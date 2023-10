Torna la Disco-Teatro del Donoma a Civitanova: Inaugurata la Stagione 2021

La movida di Civitanova cala l’asso. Domani si inaugura la stagione della discoteca Donoma Club. Torna la disco-teatro, così chiamata per l’eleganza dei suoi spazi interni, torna l’unico locale situato proprio nel centro città e probabilmente quello che crea più indotto per le strutture di ristorazione e alberghi. Dal 2021 in mano a Daniele Maria Angelini, il Donoma si ripropone alla sua clientela giovane senza particolari modifiche nel look, cominciando gli appuntamenti del sabato con il format "Senorita" a base di reggaeton e hip hop. Novità saranno invece le collaborazioni a rotazione con staff civitanovesi e l’aiuto come consulenti artistici di Edoardo Ascani e Giovanni Perna.