Torna la festa di San Martino. Spettacoli e stand gastronomici tra le strade del centro storico

Domenica a Caldarola è tempo della festa di San Martino, giunta alla 9ª edizione, organizzata dalla Pro loco. La novità di quest’anno è la sinergia con le Pro loco e le associazioni dei cosiddetti 5 Comuni (Belforte, Camporotondo, Cessapalombo, Serrapetrona e, appunto, Caldarola). "Lavorare insieme per promuovere il territorio – dice Daniele Piani, presidente della Pro loco di Caldarola – deve rappresentare un impegno comune. Abbiamo pensato di fare da apripista per una collaborazione con i Comuni vicini. Hanno tutti risposto con entusiasmo al nostro invito di partecipare con un proprio stand alla mostra mercato, per tutta la giornata in viale Umberto I". Belforte porterà il pacco natalizio con le specialità dei produttori di MagnaForte; Camporotondo con l’associazione Movida 2009 proporrà la degustazione di un dolce tipico e la Pro loco di Cessapalombo preparerà la polenta sulla spianatora. La festa inizia alle 9 con "Laghi e castelli", la passeggiata in e-bike, mountain bike e gravel bike a cura di Impatto Zero Lifestyle. Alle 10 "5 Castelli in Abarth", il raduno di 500 Abarth moderne e storiche a cura d Abarth Club Marche. Presenti oltre 40 bancarelle e stand gastronomici con la possibilità di degustare arrosticini, panini, fritti, stracciaporte, castagne e vin brulè. Per il pranzo il piatto forte sarà il polentone (anche da asporto su prenotazione). Divertimento assicurato per i più piccoli: dalle 15 "Magica Nadia", laboratorio e spettacolo di magia per bambini; si esibiranno i Tamburini di Caldarola e non mancheranno musica e balli popolari con "La Martinicchia".