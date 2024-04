Torna la "Fiera d’aprile". Dal circo all’abbigliamento, porte aperte nei musei

Circo, giochi, caccia allo scatto, face painting, body tatoo, mercatini e street food animeranno la giornata di domani ad Appignano, nella tradizionale "Fiera d’aprile". Tanti gli intrattenimenti e gli spettacoli per grandi e piccini in programma, in particolare nella piazza principale Umberto I, tra postazioni di creperie, zuccheri filati e pop corn, alle 11 e alle 17 il Circo Takimiri offrirà ai presenti le esibizioni dei suoi più famosi artisti de "Le Cirque des arts" tra cui gli equilibristi con spade e pugnali, i funamboli acrobati, i clowns, le jonglerie e tanto altro. Appuntamento sempre in piazza per un ricco programma ludico a cura dell’associazione "Terre di sogno di Appignano" che prevede giochi da tavolo, laboratori creativi, face painting, body tatoo e la prima edizione della "Caccia allo scatto" una caccia al tesoro fotografica a squadre per scoprire un nuovo sguardo sulle bellezze del borgo. Presenti anche l’associazione culturale Prometeo della biblioteca comunale che proporrà il servizio di prestito librario e i volontari di "Nati per Leggere" per letture animate rivolte ai bambini e alle bambine. La Fiera d’aprile offrirà ai visitatori diverse tipologie merceologiche per lo shopping primaverile tra cui abbigliamento, articoli per la casa, animali da cortile, giochi per bambini, materiale per pet e tanto buon cibo. Non mancheranno neanche gli stand dove acquistare i prodotti del territorio. Durante la giornata, passeggiando tra le vie del borgo sarà possibile, infatti, gustare le prelibatezze gastronomiche locali, sapori tradizionali della cultura del territorio. Saranno a disposizione dei visitatori anche i rinomati ristoranti di Appignano, dove si potranno gustare le specialità locali. Non mancherà la possibilità di visitare le aree museali, tra cui il Museo della tessitura "La stanza del telaio" e, per immergersi nell’antica arte ceramica del borgo, il nuovo "Museo d’arte ceramica di Appignano".