Torna la Granfondo, sport e turismo

La sedicesima edizione della Granfondo "Terre dei Varano" è in programma dal 20 al 22 giugno, tra Camerino e Castelraimondo. Un pilastro del cicloturismo italiano e un’occasione di promozione turistica. A sottolinearne l’importanza sono stati i consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli, il vice sindaco di Castelraimondo Roberto Pupilli, il responsabile per i rapporti istituzionali della Fci Marche Lino Secchi, il delegato Coni per Camerino Roberto Cambriani, il delegato di Unicam Filippo Maggi e Luca Panichi, simbolo dell’evento, il quale ha raccontato la bellezza della sfida ciclistica con la forza del suo esempio.

Il Campionato italiano interforze assegnerà i titoli nazionali sul percorso Classic della Granfondo. Saranno tre le giornate ricche di eventi: Cronoscalata il 20 giugno, Randonnée il 21 e Granfondo Classic e Marathon il 22.

Il cuore pulsante dell’iniziativa è il progetto turistico, un format studiato per incrementare i pernottamenti, valorizzare le bellezze naturali e coinvolgere quanti più ciclisti. Questa iniziativa punta a integrare lo sport con la natura, la cultura e l’enogastronomia locale. "Corri, scopri, vivi" è il motto che sintetizza l’esperienza "Terre dei Varano", manifestazione nata nel solco dell’eredità dell’Us Frecce Azzurre, restando fedele ai valori che la animano fin dal 2009.

Lisa Grelloni