Torna la "Marcia della Memoria" "Omaggio alla staffetta partigiana Nunzia Cavarischia e alle donne"

Domenica si svolge la diciannovesima edizione della "Marcia della Memoria... sulle orme della Resistenza", manifestazione che consente ai partecipanti di ripercorrere i sentieri dei partigiani. "È la prima marcia dopo la morte di Nunzia Cavarischia, staffetta partigiana: l’omaggio va a lei e a tutte le donne che hanno collaborato a costruire emancipazione, democrazia e libertà", ha detto ieri in conferenza, a Tolentino, la delegata dell’Anpi provinciale Manuela Fiorentino. Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il consigliere delegato di Caldarola Giovanni Ciarlantini, il vicesindaco di Camporotondo Leonardo Roselli e quello di Cessapalombo Giammario Ottavi, Vincenzo Ciccotti del comitato organizzativo Anpi dei 5 Comuni, dal presidente dell’Anpi Tolentino Lanfranco Minnozzi con Vittorio Luciani. Alle 8.30 a Tolentino deposizione della corona in piazza della Libertà, sulla lapide che ricorda l’eccidio di Montalto; il 22 marzo 1944 i nazifascisti fucilarono oltre trenta ragazzi che si erano rifugiati sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo. Alle 9.30 è previsto il ritrovo, da raggiungere con i propri mezzi, a Caldarola nella zona industriale con servizio navetta per piazza Vittorio Emanuele. Alle 10 è fissata la partenza della marcia a piedi verso Montalto per un percorso che, attraversando Vestignano e Valle di Montalto, si snoderà per circa 8 chilometri e mezzo. Intorno alle 12.30 arrivo alla Villa di Montalto con "rancio" offerto dall’organizzazione, in collaborazione come sempre con Coop Alleanza 3.0-supermercato di Tolentino. Alle 14.30 concerto e musica live dei gruppi musicali Brigata Katiuscia e i Ribelli della Montagna. Dalle 13.30 fino alle 18 saranno a disposizione varie navette che permetteranno il rientro a Caldarola. Al termine della manifestazione, per chi vorrà, si continuerà a parlare di Resistenza al Circolo Arci di "Radeche Fonne" di Villa Pianiglioli a Belforte. Tutti gli amministratori hanno evidenziato l’importanza della manifestazione, con l’augurio che partecipino tanti giovani.

Lucia Gentili