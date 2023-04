Torna la mostra "Primaver’Arte 2"

Taglio del nastro per la mostra "Primaver’Arte 2" promossa dal comitato Crazi, con il patrocinio del Comune di Corridonia, e curata da Mario Migliorelli e Gabriella Cesca.

Allestita come consuetudine negli spazi adiacenti la chiesa della Sacra Famiglia, quest’anno vede esposte le opere di Riccardo Garbuglia, Angela Valentini, Elena Buran Art e sarà aperta fino a domani. "Un’intuizione bella quella di legare l’esposizione di opere d’arte all’interno dei festeggiamenti per la Festa del Lavoro – ha affermato l’assessore alla cultura, Massimo Cesca – Come amministrazione auspichiamo che l’iniziativa possa consolidarsi e crescere. Crediamo molto nell’interazione tra aziende, arte e cultura come strumento di rilancio".