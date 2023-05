Torna la musica di RisorgiMarche C’è "Riverberi" con Javier Girotto

di Lucia Gentili

La musica di RisorgiMarche "riverbera" per tutto il mese di maggio. Nell’attesa di tornare a camminare sui prati del nostro Appennino, con la nuova edizione del festival vero e proprio, continuano infatti gli appuntamenti di "Riverberi". Domenica, alle 18.30, concerto di Javier Girotto "Escenas En Solo" nella chiesa Madonna delle Grazie a Monte San Martino. "Il sassofonista e compositore di origine argentina presenta un repertorio originale per un concerto di grande suggestione e poeticità che va dalla totale improvvisazione a composizioni proprie in vari stili: tango, jazz, folklore argentino e musica classica, utilizzando vari strumenti a fiato: clarinetto basso, sax soprano e baritono, vari tipi di flauti andini", spiega lo staff. Domenica 14 maggio, invece, a Pieve Torina concerto itinerante lungo il Sentiero delle Acque a partire dalle 10: incursioni musicali di Roberto Lucanero (organetto, organetto semitonato, organo portativo, voce) lungo il Sentiero delle acque, accompagnate da racconti storico - naturalistici del giornalista e storyteller Carlo Pagliacci. E alle 11.15, in piazza di Fiume, concerto di Lucanero con "Passi, fole e caròle". Gli appuntamenti sono accompagnati da altre attività, come visite guidate e degustazioni, Domenica 21 maggio sarà la volta di Ripe San Ginesio, dove alle 11.30 alla Pinacoteca comunale, ci sarà una performance di improvvisazione tra musica e pittura con Alfredo Laviano in "SoundSigns". Infine domenica 28 maggio a Treia, alle 18 al teatro comunale, arriva Ada Montellanico Quintet feat Giovanni Falzone con "Canto proibito". "Si consiglia la prenotazione al più presto: posti e biglietti stanno terminando", dicono gli organizzatori.