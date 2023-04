Torna la Notte bianca dei bambini, ospite d’onore Cristina D’Avena

È ufficiale: il prossimo 17 giugno in piazza della Libertà, a Tolentino, va in scena la "Notte Bianca dei bambini" con il ritorno di un’ospite speciale, Cristina D’Avena (nella foto). Prevista anche la partecipazione di un coro di bambini provenienti da Tolentino e dal territorio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Pro Loco Tct di Tolentino, compartecipato e patrocinato dall’unione montana Monti Azzurri; anche il Comune ha dato il patrocinio. L’ingresso allo spettacolo sarà a pagamento. Nel 2019 la Notte Bianca dei Bambini con Cristina D’Avena in piazza era stata sold out. La cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, nota interprete di sigle di cartoni animati, allieterà la serata con le sue canzoni intramontabili. Dal suo debutto allo Zecchino d’Oro nel 1968, ha raggiunto al 2022 un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 396 sigle, suddivise a loro volta tra 371 sigle di cartoni animati, 12 sigle di telefilm e 13 sigle TV, più 41 remix. Sempre la Pro Loco organizza per il 25 giugno il "Saggio di Danza".