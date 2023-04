Torna la "Pasqua dello sport": premi per atleti e associazioni

Riprende questa mattina a Recanati, dopo una lunga pausa, la tradizione della "Pasqua dello sport", organizzata dal circolo Acli San Domenico. Dalle 9.30 all’aula magna del Comune saranno premiate 35 associazioni sportive con 28 discipline e consegnati 15 diplomi con menzioni speciali e 10 targhe ad atleti e società che con il loro impegno e sacrificio tengono alto il nome di Recanati a livello regionale, nazionale e internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. In particolare le società premiate sono la Pallacanestro, il Box Muaythai Boxing School, il Canappa Boxing Club, il Grottini Team, il Kodokan Judo, lo Sci Club, la Pallavolo, la Ciclistica, il Takemusu Aikido, il Moto Club Franco Uncini, il Centro Studi Danza e Ginnastica Artistica Ludart, il Club Scherma, il My Planet, l’Asd I Have a Dream, la Scuderia Le Tre Coste, il Circolo Scacchi, l’associazione Bridge, il Centro Danza "L’Infinito", il Circolo Tennis "F. Guzzini", l’Anthropos, il Wuxing Traditional Kung-Fu School, la U.S. Recanatese, il Villa Musone Calcio, l’Asd Recanati Calcio a 5, il Bike – Team, il Vespa Club Carlo Balietti, l’Asd Ginnastica Artistica, la Bocciofila, il Ciclo Club, il Centro studi Karate, l’Asd Praetoriani Rugby, l’U.S. Acli, la Fondazione Diffusione Danza, l’U.S. CSI e l’Asd Ciclistica "Marinelli – Cantarini". Gli atleti premiati sono Silvia Luna, Sofia Tomassoni, Elena Casarotta, Armando Benedetti, Paolo Marconi, Elena Paduano, Ludovica Pensato, Gianni Meschini, Federica Sileoni (nella foto a sinistra), Sofia Poeta, Lorenzo Cenci (nella foto a destra), Jenny Paoloni, Alessandro Greco, Davide Moriconi, Jonatha Riderelli, Pierpaolo Benedetti, Agnese Calcabrini, Mirko Savoretti e Cristina Grufi. Attestati saranno consegnati anche a coloro che, con il loro impegno e professionalità, hanno contribuito alla buona riuscita di tutte le manifestazioni nel corso degli ultimi anni quali la Croce gialla, la Polizia municipale, la Protezione civile, l’Arma e l’Associazione nazionale Carabinieri nonché alle responsabili dell’Ufficio sport del Comune: Silvia Batocco e Antonietta Rotini.

ant. t.