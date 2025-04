Torna la passeggiata narrata. Con le guide sulla Via Lauretana

Torna domani alle 15 l’appuntamento con la passeggiata narrata, un percorso tra storia e cultura lungo l’antico tratto recanatese della Via Lauretana, dal rione Le Grazie a Castelnuovo. L’evento, organizzato dal Comitato Quartiere Castelnuovo in collaborazione con le associazioni Orme Lauretane, E quindi il monte e Aido Recanati, è patrocinato dal Comune e ha come partner Uniper Recanati Don Giovanni Simonetti e Recanati Museo.

La partenza è dalla suggestiva chiesa di Santa Maria della Pietà e da lì le guide Chiara Serenelli e Valentina Nardi accompagneranno alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove l’esperta di storia locale e beni culturali Antonella Chiusaroli presenterà il suo nuovo libro; poi verso Porta Cannella, una delle entrate più suggestive dell’antico percorso, situata alla fine di una ripida salita. La tappa successiva è la chiesa di Sant’Ubaldo e infine Santa Maria Assunta in Castelnuovo, un vero gioiello artistico e storico del quartiere.

Al termine della passeggiata un piccolo rinfresco offerto da Fior di Grano. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di prenotare al numero 333 5934948. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà al circol Gigli (ex dopolavoro) in via del Risorgimento a Castelnuovo.