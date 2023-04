Torna la Passione di Cristo, 206 figuranti e record di spettatori in contrada Bura a Tolentino

Una ripresa in grande stile, dopo tre anni di fermo per la pandemia, per la Passione di Cristo in contrada Bura a Tolentino, la sacra rappresentazione popolare organizzata dall’associazione Don Primo Minnoni. Sabato un pubblico numeroso ha vissuto insieme a ben 206 figuranti gli ultimi episodi della storia di Gesù. Registrato anche un record di presenze: le navette a disposizione hanno continuamente portato persone dal centro città e dalle Terme di Santa Lucia verso la contrada. Il pubblico in questa edizione, la XIX, ha potuto assistere per la prima volta anche alla nuova scena dell’Ultima cena (nella foto), che nelle precedenti manifestazioni invece veniva proiettata. La scena è stata realizzata nello stile dell’intera manifestazione: immersa nella colonna sonora e nella natura, basi fondamentali per la regista Ada Borgiani. Inoltre 15 iscritti al Cai Club Alpino di San Severino hanno partecipato alla Passione percorrendo a piedi fino alla Bura, per i sette chilometri che collegano le campagne tra i due Comuni. Sono rimasti colpiti dalla rappresentazione anche i componenti del Coro misto Haliaetum della Comunità degli italiani "Pasquale Besenghi degli Ughi" di Isola d’Istria, città gemellata con Tolentino, ospiti in città in questi giorni.