Torna la Passione di Cristo con l’Ultima Cena dal vivo

Oggi alle 21.15, dopo tre anni di fermo per la pandemia, torna in contrada Bura a Tolentino, la Passione di Cristo - organizzata dall’associazione Don Primo Minnoni - giunta alla XIX edizione. Una rappresentazione teatrale, connubio tra arte e fede, frutto di un intenso impegno volontario, portato avanti dagli abitanti della contrada insieme al lavoro di professionisti. Con un’importante novità: la realizzazione dal vivo dell’Ultima Cena; questo significativo momento, ricordato negli anni precedenti attraverso i filmati di Fabio Palmieri, ora verrà rappresentato dal vivo dai figuranti di Gesù e degli Apostoli nello stesso luogo adeguatamente preparato dove avveniva la proiezione. La regista Ada Borgiani insieme al comitato tecnico vuole offrire questo fondamentale episodio che precede la Passione. Le navette partiranno dall’ex consorzio, dal parcheggio delle Terme Santa Lucia, dalla vecchia strada parallela alle Terme, dalle ore 20 ogni 15 minuti. In caso di maltempo la rappresentazione verrà rinviata a domani, sempre alle 21.15. A questa edizione inoltre prenderà parte anche il Coro misto Haliaetum della comunità degli italiani "Pasquale Besenghi degli Ughi" di Isola d’Istria, città gemellata con Tolentino.