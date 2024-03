Torna la Passione di Cristo in memoria di Fabio Palmieri

Appuntamento il 23 marzo con la ventesima edizione della Passione di Cristo in contrada Bura, a Tolentino. Ma già dopodomani alle 17.30 l’attesa manifestazione avrà un’anteprima di presentazione nel salone del Circolo cittadino a Palazzo Sangallo con il ricordo di Fabio Palmieri. Il doppio appuntamento è stato presentato dal sindaco Mauro Sclavi, dall’assessore al Turismo, Diego Aloisi, e da Ada Borgiani (regista), Barbara Olmai (responsabile della comunicazione), don Ariel Valentin Veloz Mendez (parroco di San Francesco) e dai figuranti Arianna Cervigni, Marta Morroto e Franco Maiolati. Quest’anno gli eventi godono anche del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche. La rappresentazione è stata riproposta lo scorso anno con 206 figuranti dopo lo stop dovuto alla pandemia. Il primo a idearla sulle colline della Bura fu don Primo Minnoni negli anni ‘60. Poi, col tempo, grazie a numerosi volontari e a valenti professionisti, la Passione di Cristo è diventata un evento sempre più sentito dalla popolazione, non solo di Tolentino. Per l’edizione 2024 è stato scelto il titolo "Testimoni del racconto di una storia senza tempo", che mira a sottolineare la grande dedizione dei promotori. Anche i figuranti-narratori si calano in un mondo lontano che ogni anno rivive con questo racconto dal vivo, misto di arte e fede. E l’anteprima di sabato al Circolo cittadino sarà proprio un confronto con alcuni protagonisti e sostenitori dell’iniziativa. Sarà ricordato nell’occasione Fabio Palmieri, instancabile "testimone" di un racconto senza tempo, grazie agli archivi pieni di foto e video da lui realizzati fin dalla prima edizione. Il Comune, da parte sua, sostiene la Passione e il progetto "Prospettiva Unesco" che punta al riconoscimento, come "patrimonio", di queste sacre rappresentazioni.

m. g