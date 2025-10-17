Torna la Pittarosso Pink Parade. In marcia per la prevenzione

A San Severino torna la PittaRosso Pink Parade. Si tratta di un evento di solidarietà e sensibilizzazione che unisce sport, beneficenza e prevenzione, sostenuto dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale con il sostegno della Fondazione Veronesi, è dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili. L’appuntamento è fissato per domenica. I partecipanti potranno correre o camminare, partendo da piazza del Popolo alle 9.30. La giornata prevede anche momenti di preparazione fisica, con una sessione di stretching in programma alle 11.30 al giardino storico Giuseppe Coletti e un "aperitivo rosa" alle 12 al costo di dieci euro alle 12, parte del cui ricavato sarà devoluto in beneficenza; prenotazioni al Gartén ai numeri di telefono 3477954462 oppure 3389209154. La manifestazione sarà animata da Marco Moscatelli.

L’iscrizione ha un costo di 24 euro, anche in questo destinati in parte alla Fondazione Veronesi, e include un kit con la maglietta ufficiale. Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito web ufficiale e all’ufficio della Pro loco di San Severino. Ulteriori info al numero di telefono 3387188146 (Sara).

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di stili di vita sani, fattori chiave per contrastare l’insorgenza di molte malattie oncologiche. La partecipazione alla "PittaRosso PinkParade" sarà aperta a tutti: famiglie, amici, sportivi e semplici appassionati che vogliano così dare un sostegno all’iniziativa.