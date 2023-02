Torna la raccolta dei medicinali "Un aiuto a chi è in difficoltà"

Sono oltre 40 le farmacie in tutta la provincia che aderiscono alla "Giornata di raccolta del farmaco" che si svolgerà da martedì prossimo a lunedì 13 febbraio. I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico. "In Italia, 390.000 persone non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale – spiegano dl Banco Farmaceutico –. La Giornata del farmaco è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini. Quest’anno, però, a causa dell’inflazione, anche le persone non povere potrebbero avere difficoltà a donare, per questo è necessario che siano molte le farmacie ad aderire". Per scoprire la farmacia più vicina consultare il link alla pagina http:www.bancofarmaceutico.org.