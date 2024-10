Torna la sagra dei sughitti. Cibo, giochi e spettacoli

A Montecassiano l’arrivo di ottobre annuncia il momento de "li sughitti", prelibatezza tra le sfumature delle colline marchigiane di inizio autunno. Il suggestivo centro marchigiano, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, da venerdì a domenica celebra la 49ª edizione della sagra dei sughitti, una festa speciale dedicata a una vera specialità gastronomica. In cosa consiste questa golosità? In una dolcissima polentina fatta da ingredienti di origine vegetale: granoturco, noci e mosto d’uva. Dallo scorso anno il piatto è riconosciuto con la denominazione comunale (De.Co.). La festa ha inizio venerdì sera con l’apertura di una mostra, locande e taverne e con la storica "cena co’ lo lesso", tradizionale preparazione a fuoco lento delle carni locali, accompagnata dagli stornelli del Duo Acefalo. A seguire poesie e narrazioni in dialetto, ambientate… in cucina. Sabato pomeriggio laboratori per bambini dedicati ai "lavoretti d’autunno", poi lo show cooking "Sughitti experience", il giocoso confronto tra massaie locali e i giovani talenti dell’ISS Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. In serata apertura di taverne, cantine e locande. In scena anche i cantastorie di Passo di Treia e il laboratorio di balli e passi della tradizione. Si chiude in piazza Unità d’Italia con "Folkantina in concerto".

Gran finale domenica, quando già dal mattino sarà protagonista la storica fiera d’autunno, con bancarelle d’artigianato, hobbistica e prodotti tipici, mentre il tradizionale carro trainato da buoi sfilerà lungo le vie del paese. Animazione per i più piccoli tra le vie e le piazzette di Montecassiano, con la "merenna co’ l’apittu" e il carretto del nuovo gelato ai sughitti. Possibilità di effettuare visite guidate alle pregevoli attrattive del borgo e di assistere ad una videoproiezione dedicata proprio ai mitici sughitti. Alle 15:30 partenza dei carri allegorici, esibizione dei gruppi folkloristici e riproposizione della vendemmia. La sagra dei sughitti, promossa dalla Proloco di Montecassiano e supportata dall’Amministrazione comunale, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi di Tipicità in collaborazione con Anci Marche. Tutte le info relative a eventi e iniziative su www.tipicita.it.