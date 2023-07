Torna la sagra di prosciutto e melone

Torna la sagra, la trentunesima, del prosciutto e melone. Precise le risposte su metodi, quantitativi e qualità da parte di Domenica Tomassetti, vice presidente del comitato locale che nella frazione Villa Pozzo di Cingoli ha organizzato per le serate di quattro giorni, da domani a domenica e con inizio alle 20, lo svolgimento della Sagra in cui le fette di prosciutto sono servite tagliate a mano da esperti esecutori dell’operazione che permette di mantenere inalterato il gusto del prodotto. Per inciso, il prosciutto senz’osso viene affettato finemente a parte, per essere abbinato alla "crescia", una delle tipicità dell’evento effettuato nel centro di aggregazione di Villa Pozzo. "Viene servita – precisa Tomassetti – condita con un ragu tradizionale casereccio oppure con l’altro a base di salsiccia".

Gianfilippo Centanni