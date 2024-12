Torna la SuperTombola natalizia

Tutto pronto a Pieve Torina per la SuperTombola di Natale in diretta tv con tanti i premi in palio. Dopodomani alle 17, prenderà il via questa nuova edizione della SuperTombola arricchita dalle gag di Piero Massimo Macchini. Con una novità. "Quest’anno – annuncia il sindaco Alessandro Gentilucci – metteremo a disposizione le cartelle per partecipare al gioco, non solo ai residenti ma a tutti coloro che voteranno le nostre luci natalizie". Pieve Torina partecipa infatti alla sfida lanciata dal sito Dubbing Marche. "L’invito – sottolinea il sindaco – è venire a vedere le nostre incantevoli luminarie lungo il percorso kneipp per poi votarci. Come ringraziamento simbolico offriremo in cambio una cartella per partecipare alla nostra SuperTombola". Per maggiori informazioni si possono consultare le pagine social (Facebook e Instagram) del Comune o chiamare il numero 0737.518022.