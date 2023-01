Torna la tassa di soggiorno per i turisti in città: la tariffa è quella del 2018, introiti per 75mila euro

Dopo la sospensione decisa nel corso dell’emergenza Covid, riappare a Civitanova la tassa sul turista. La giunta comunale ha deliberato il reinserimento nel bilancio del 2023 dell’imposta di soggiorno che in città è stata applicata per la prima volta nel 2018. Poi venne confermata anche per l’anno 2019, ma nel 2020, scoppiata la pandemia da Covid-19 se ne decise la sospensione, poi prorogata pure per il 2021 e per il 2022. Oggi, con le restrizioni sanitarie sostanzialmente cessate, così come è cessato lo stato di emergenza da pandemia, e considerato che già dalla scorsa estate si è assistito a un ritorno ai normali flussi turistici, l’amministrazione di Fabrizio Ciarapica ha deciso che, a far data dal primo giugno di quest’anno, si tornerà a pagare l’imposta di soggiorno, una gabella a carico del turista che soggiorna in città. Valutato un introito, nel bilancio di quest’anno, stimabile in 75.000 euro. Gli importi non sono cambiati rispetto al 2018. Queste le tariffe che verranno caricate sul conto dei turisti: 1,50 euro al giorno per alberghi a cinque stelle; 1 euro al giorno per tutte le altre strutture ricettive e nella fattispecie le residenze turistico alberghiere, campeggi e centri vacanze, villaggi turistici e locazioni brevi.

Lorena Cellini