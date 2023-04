Torna la Via Crucis, cambia la viabilità

Domani, in occasione della Via Crucis è previsto il seguente cambio di viabilità: divieto di sosta, dalle 18 alle 24, in piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica, via Santa Maria della Porta, via Lauro Rossi, via Fratelli Ciccarelli, piazza Mazzini e viale Pantaleoni, Rampa Zara, via Zara, via Don Minzoni e piazza della Libertà. Dalle 20, divieto di transito in piazza Vittorio Veneto, all’incrocio con via Padre Matteo Ricci e con via Domenico Ricci. Direzione obbligatoria a sinistra in piazza Vittorio Veneto, all’incrocio con via Padre Matteo Ricci e dritta, in via XX Settembre, all’incrocio con via Domenico Ricci. Durante il passaggio della manifestazione prevista deviazione a destra in viale Don Bosco, per i veicoli provenienti da corso Cairoli, con obbligo di procedere verso via Maffeo Pantaleoni, con deviazione verso borgo San Giuliano e piazza Nazario Sauro.