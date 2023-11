Torna la ztl nei festivi e pre-festivi. Semaforo rosso dalle 17 alle 20

Iniziative natalizie, cambia la ztl in centro storico: niente auto nei giorni festivi e pre-festivi dalle 17 alle 20, per incentivare il passeggio e lo shopping. L’amministrazione comunale viene così incontro alle richieste dei commercianti del centro, che avevano chiesto un’isola pedonale nei giorni più "caldi" del periodo natalizio. Di qui il provvedimento del Comune, allo scopo – si legge in una nota – di "incentivare la partecipazione e valorizzare il cartellone delle festività".

Dal 2 dicembre al 7 gennaio, nei i giorni feriali, il varco di via Don Minzoni sarà aperto al transito dalle 6 alle mezzanotte (la ztl sarà quindi attiva dalle mezzanotte alle 6 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettricaibrida). Sarà fatta un’eccezione per i mercoledì, giorno di mercato settimanale: prevista l’apertura al transito libero dalle 15 alle 24 (ztl attiva dalla mezzanotte alle 15 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettricaibrida). Mei giorni pre-festivi e festivi (2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 dicembre e primo e 7 gennaio) sarà prevista l’apertura al transito libero dalle 6 alle 17 e dalle 20 alla mezzanotte e sarà attiva la ztl dalle 17 alle 20 e dalla mezzanotte alle 6. Per il 31 dicembre la ztl sarà attiva dalle 17 fino alle 6 del giorno successivo, mentre il giorno dell’Epifania dalle 15 alle 6 del giorno successivo. Il varco di via Mozzi non sarà soggetto a modifiche e rimane in vigore la temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco di uscita dalla ztl posto in via XX Settembre.

Per tutti i veicoli immatricolati con propulsione elettrica o ibrida è previsto il libero accesso e transito nell’orario di vigenza della ztl del centro storico: basta che prima se ne dia comunicazione telefonica allo 0733-256346 eo di posta elettronica all’indirizzo ztl@comune.macerata.it.

re. ma.