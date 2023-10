Torna l’allarme punteruolo rosso. Salvate 18 palme in tutta la città

È tornato l’allarme punteruolo rosso a Porto Recanati, e cioè il famelico coleottero che attacca le palme fino a ucciderle. Non a caso, negli ultimi tempi, il Comune ha fatto svolgere un intervento per trattare e curare 18 palme distribuite lungo tutta la città, che erano state attaccate dal punteruolo rosso. Il lavoro è stato affidato alla ditta Eden Garden di Potenza Picena, per un costo 2.160 euro. E, per il momento, sembra che tutti gli arbusti si siano salvati. "In realtà, questo è il secondo intervento che abbiamo fatto per cercare di curare le palme, perché il primo risale ad agosto – afferma Alessio Sampaolesi, consigliere comunale di maggioranza con delega al decoro urbano e verde pubblico –. Anzi, ero stato io ad accorgermene dopo un sopralluogo e a chiamare così l’ufficio tecnico, visto che il problema riguardava alcuni arbusti che andavano dalla zona nord di Scossicci al centro, in piazza Brancondi, fino ad arrivare a viale Europa. Allo stato attuale, tutte le 18 palme si sono salvate e non è poco, considerando che il punteruolo rosso se non viene contrastato entro 72 ore distrugge e uccide la pianta". Insomma, la situazione appare migliore rispetto a quello che accade nel 2020, sotto la giunta guidata dall’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo, quando il parassita infestò diverse palme e si rivelò uno spietate killer soprattutto per quelle in piazza Brancondi. Proprio lì, era stato necessario rimuovere quel che rimaneva dei poveri arbusti, per poi mettere a dimora nuovi esemplari. "L’attenzione è massima – garantisce il consiglieri Sampaolesi –. Tuttavia, a breve dovremo rimuovere una palma che si trova sul lungomare Palestro, vicino allo stabilimento balneare Peter, perché ormai è rimasto solo il tronco. In questo caso non pare che sia stata attaccata dal punteruolo rosso, sebbene dobbiamo capire che tipo di parassita abbia ucciso quell’arbusto". Inoltre, sempre Sampaolesi rende noto che a giorni partirà un intervento per risanare dei pini in corso Matteotti, infestati dalla "marchalina hellenica". Si tratta di un insetto esotico che lascia delle secrezioni cerose biancastre, all’altezza dei rami, e può portare all’abbattimento della pianta per i danni causati. "Tale problematica si è registrata, a marzo, a seguito di un controllo degli operatori del Servizio fitosanitario regionale – conclude –. I pini in questione sono cinque o sei, e a stretto giro saranno trattati e messi in salvo".

Giorgio Giannaccini